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Автор Елена Былкина

Шепелев вспомнил о неудачном браке: "Отвратительное чувство"

Шоу-бизнес

Гражданский муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев поведал о том, как его молодого охомутали хитрые родители невесты.

Шепелев вспомнил о неудачном браке: "Отвратительное чувство"

Телеведущий рассказал о своём провальном раннем браке. Звезда ТВ признался, что женился в 20-летнем возрасте, так как повёлся на угрозу родителей невесты выслать возлюбленную от него далеко-далеко.

"Вскоре мы расписались. Формально и сухо, без гостей и фотографов, без свидетелей и без колец, просто пришли, подписали и ушли. До сих пор помню как в ЗАГСе подошвы прилипали к линолеуму, облитому сладким шампанским, отвратительное чувство", — написал Шепелев в своём Instagram-аккаунте.

Через две недели после свадьбы Дмитрий, по его собственному признанию, понял, что произошло и сбежал от новоиспечённой супруги.

"Больше мы никогда не виделись", — признался шоумен.

Сейчас Шепелев живёт с Екатериной Тулуповой, которая родила ему сына, однако в ЗАГС телеведущий не торопится.

"Мы с Катей обязательно сыграем свадьбу. Но не потому что имеем сомнения. Мы сделаем это, когда будем принадлежать себе чуть больше, чем сейчас", — объяснил Дмитрий.

Шепелев уверен, что штамп в паспорте ни на что не влияет.

"Логика "не женится, чтобы в случае чего не платить алименты" ну это совсем не про отношения, разве нет?" — задался вопросом звезда ТВ.

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Шепелев и Тулупова
Автор: Елена Былкина
Темы жанна фриске дмитрий шепелев
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Шепелев вспомнил о неудачном браке: "Отвратительное чувство"
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