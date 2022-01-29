Ксения Собчак собрала свою коллекцию перлов от хейтеров и рассказала, как ей удаётся не реагировать на злобных сетевых критиков.
Ксения Собчак побывала в гостях у Ивана Урганта в его вечернем шоу. Телеведущий обсуждал с журналисткой её суперпопулярное видео про "инфоцыган" и марафон желаний Елены Блиновской.
Для появления на ТВ Ксения выбрала чёрный брючный костюм с сетчатыми вставками на брюках. Именно эта деталь в костюме звезды показалась многим непозволительно аморальной.
В комментариях к выпуску на Собчак набросились недоброжелатели. Она старательно выбрала самые искромётные комментарии и опубликовала их в своём микроблоге.
"П*** наверное мёрзнет";
"Морда лошадиная";
"Вот ведь лошадь";
"Тьфу, мерзость";
"У Собчак заячья губа?";
"Еврейка у еврея", — писали злобные хейтеры, комментируя появление Собчак в "Вечернем Урганте".
(Орфография и пунктуация авторов сохранены).
Ксения Анатольевна объяснила, что стала уже экспертом по хейтерству и к ней как к опытному человеку обращаются знакомые за советом.
Журналистка объяснила, в чём секрет её неуязвимости по отношению сетевой критики.
"Мне правда плевать. Я твёрдо знаю, что быть непохожей на других это грех, который не прощает ни одно общество. И также я знаю, что не слушать мнение других о себе это, как минимум, логично", — написала знаменитость в своём Instagram-аккаунте.
Звезда уверена, что люди просто пытаются поднять свою самооценку за её счет.
"Так что я с полуголыми, зашнурованными моим другом Давидом Кома ногами поскакала дальше", — заключила Собчак.
(Орфография и пунктуация автора сохранены).
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