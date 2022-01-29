Галкин нарвался на пародию от Лизы и Гарри: "Давай снимем видеоблог"

В семье Максима Галкина с иронией относятся к страсти отца к видеоблогерству. Лиза и Гарри после очередного ролика шоумена сделали на отца искромётную пародию.

Гарри и Лиза Галкины

Максим Галкин прислушался к советам подписчиков и стал делиться с публикой домашним контентом. Фолловеры с огромным интересом отнеслись к публикациям шоумена, в которых он рассказывает о питании в звёздном семействе.

Алла Пугачёва подыгрывает мужу в его домашних видео- и фото- экспериментах, а вот дети склонны высмеивать стремление шоумена делиться с публикой кухонным контентом.

Сразу после съёмок Максима, в которых он рассказал о своём скромном обеде, дети передразнили отца.

Лиза и Гарри, держа в руках селфи-палку, спародировали родителя.

"Давай снимем видеоблог. Сегодня у нас на обед картошка с рыбкой", — сказал Гарри, смотря в камеру смартфона. "Говядина по-индюшачьи", — подхватила Лиза, пытаясь подделываться под повествовательную манеру отца.

Максим все выкрутасы наследников снял на видео и опубликовал в разделе сторис Instagram.

"Ясно. Это на меня пародия. Да?" — с лёгкой обидой спросил шоумен.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.