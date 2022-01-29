EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Галкин нарвался на пародию от Лизы и Гарри: "Давай снимем видеоблог"

Шоу-бизнес

В семье Максима Галкина с иронией относятся к страсти отца к видеоблогерству. Лиза и Гарри после очередного ролика шоумена сделали на отца искромётную пародию.

Гарри и Лиза Галкины
Гарри и Лиза Галкины

Максим Галкин прислушался к советам подписчиков и стал делиться с публикой домашним контентом. Фолловеры с огромным интересом отнеслись к публикациям шоумена, в которых он рассказывает о питании в звёздном семействе.

Алла Пугачёва подыгрывает мужу в его домашних видео- и фото- экспериментах, а вот дети склонны высмеивать стремление шоумена делиться с публикой кухонным контентом.

Сразу после съёмок Максима, в которых он рассказал о своём скромном обеде, дети передразнили отца.

Лиза и Гарри, держа в руках селфи-палку, спародировали родителя.

"Давай снимем видеоблог. Сегодня у нас на обед картошка с рыбкой", — сказал Гарри, смотря в камеру смартфона.

"Говядина по-индюшачьи", — подхватила Лиза, пытаясь подделываться под повествовательную манеру отца.

Максим все выкрутасы наследников снял на видео и опубликовал в разделе сторис Instagram.

"Ясно. Это на меня пародия. Да?" — с лёгкой обидой спросил шоумен.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как живут Лиза и Гарри Галкины
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Темы лиза галкина гарри галкин алла пугачёва максим галкин
Новости
Доктор Мясников раскрыл важное правило при бессоннице
Ксению Собчак захейтили после визита к Ивану Урганту: "Еврейка у еврея"
Галкин нарвался на пародию от Лизы и Гарри: "Давай снимем видеоблог"
Настасья Самбурская заявила, что больше не будет отдыхать в Доминикане
В Британии высказали недовольство "предупреждением" Путину
Просто очень надо: Тихановскую в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира
Галкин показал, чем они подкрепились в обед с Примадонной
Путин: россияне в ДНР и ЛНР смогут обращаться за соцвыплатами через "Госуслуги"
Лукашенко рассказал, что предлагали США за предательство России
Приёмная дочь Николая Крючкова продала его дачу втайне от вдовы артиста
Последние материалы
Галкин нарвался на пародию от Лизы и Гарри: "Давай снимем видеоблог"
Настасья Самбурская заявила, что больше не будет отдыхать в Доминикане
В Британии высказали недовольство "предупреждением" Путину
Просто очень надо: Тихановскую в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира
Галкин показал, чем они подкрепились в обед с Примадонной
Путин: россияне в ДНР и ЛНР смогут обращаться за соцвыплатами через "Госуслуги"
Лукашенко рассказал, что предлагали США за предательство России
Приёмная дочь Николая Крючкова продала его дачу втайне от вдовы артиста
Муниципалитеты Петербурга не могут влиять на качество уборки улиц
Столтенберг: среди союзников по НАТО разные взгляды на поставки оружия Украине
Популярное
Мир. Новости мира
Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список

Запад ждёт, когда Россия начнёт войну с Украиной — по сути, американские политики сделали для этого всё. Кто же встанет за спиной РФ и будет "подавать патроны"?

Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список
Главный русофоб Казахстана выведен из состава политсовета "Нур Отана". Это уже политика?
Бывший СССР
Главный русофоб Казахстана выведен из состава политсовета "Нур Отана". Это уже политика?
Южная Азия
Китаю скоро придётся выбирать между Россией и США
Мир. Новости мира
Орбан едет к Путину просить ещё 1 млрд кубометров газа, чтобы продать Украине
Юрий Носовский Не просто "ребрендинг": как Русь превратилась из княжества в царство Юрий Носовский Ирина Шлионская "Квартал будущего" в Барселоне: музеи вместо фабрик Ирина Шлионская Василий Амирджанов Дискуссия о противостоянии с НАТО дошла до крайностей Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Политолог Сатановский раскрыл, что будет после падения власти в России
Мир. Новости мира
Госдеп пообещал "быстрый ответ" при дислокации военных РФ на Кубе
Немцы требуют распустить НАТО: "Альянс стремится к войне, а мы этого не хотим"
Мир. Новости мира
Немцы требуют распустить НАТО: "Альянс стремится к войне, а мы этого не хотим"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников