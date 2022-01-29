Константин Богомолов решил построить политическую карьеру в Аргентине

Ксения Собчак рискует потерять мужа Константина Богомолова, который хочет остаться в Аргентине, так как ему не дают покоя политические амбиции.

Первое своё политическое воззвание режиссёр уже составил.

"Долой американскую военщину! F*** NATO", — написал театральный деятель баллончиком с краской на заборе в южноамериканской стране.

За всем этом действом наблюдала Ксения Собчак. Супруг журналистки считает, что именно его мудрых политических решений не хватает на благословенной аргентинской земле. Богомолов признался, что его не отпускают амбиции встать во главе Аргентины.

"Ибо Родина в надежных руках, а вот глядишь на патагонские степи, наблюдаешь местную жизнь, и думаешь: вот бы дать пинка левым, и сделать эту красивую, но пребывающую в полнейшем упадке страну процветающей, сильной, и обязательно консервативной", — написал Богомолов в своём Instagram-аккаунте.

Режиссёр мечтает подружить Россию с Аргентиной, чтобы в этой стране процветал русский бизнес и русский туризм.

"А заодно забрать у Британии Фолкленды… Ради такого отдал бы следующие 20 лет жизни. Красивая, просторная, но какая-то бесхозная и словно ждущая сильных энергий страна", — поделился своими впечатлениями Богомолов.

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