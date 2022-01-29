Внук Пугачёвой объяснил, чем русские отличаются от американцев

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков, который часто гостит в США у матери, рассказал, в чём русские проигрывают американцам.

Наследник звёздной семьи пожаловался на то, что не все русские люди отличаются вежливостью. Никита признался, что его раздражают соотечественники, которые не благодарят за помощь.

"Какая самая большая разница между Россией и Америкой? В России в большинстве случаев, когда ты людям дверь придерживаешь — никто спасибо тебе не говорит. Так бесит!" — сказал 30-летний парень в сторис Instagram.

В последнее время Никита Пресняков активно включился в работу в сфере шоу-бизнеса. Он поучаствовал в шоу, организованном промоутерской компанией "Наше дело". Пресняков, который занимается спортом и придерживается правильного питания, без труда отправил в нокаут своего соперника Алексея Панина.

Кроме того, Никита пробует свои силы и в театральном искусстве. Он играет главную роль в спектакле "Безымянная звезда" на сцене в Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова. Поддержать внука на премьеру спектакля пришла Алла Пугачёва.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.