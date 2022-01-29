Дочь Заворотнюк рассказала трогательную историю про маму из детства

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как мама поддерживала её. Теперь Анна не может полноценно общаться с больной раком родительницей.

Борьба Анастасии Заворотнюк с тяжелой болезнью ведётся с переменным успехом.

Анна Заворотнюк тяжело переживает ситуацию с матерью. 25-летней девушке даже пришлось обратиться за помощью к психологу, чтобы справиться с депрессией.

Наследница актрисы рассказала, как однажды ей довелось поучаствовать в эпизоде сериала "Моя прекрасная няня". Анна вспомнила, как родительница помогала ей учить текст роли и давала актёрский мастер-класс.

Заворотнюк-младшая рассказала, что съёмки небольшого эпизода затянулись на семь часов. Анастасия Заоротнюк уже привыкла к такой авральной работе, однако сильно волновалась за дочь, всячески подбадривая наследницу.

"Я тогда текст учила вместе с мамой. Помню, что снимали долго — один небольшой эпизод занял часов семь. Но все равно было очень интересно, весело и необычно", — сообщила Анна в своем микроблоге.

Девушка не подтвердила информацию о том, что состояние здоровья её матери ухудшилось. Она назвала данные предположения очередным бредом журналистов. Наследница онкобольной артистки уверила, что если в состоянии её родительницы произойдут изменения, то она сама сообщит об этом своим подписчикам.

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