Ирина Аллегрова покорила турков глубоким декольте и родинкой на груди

70-летння Ирина Аллегрова нисколько не утратила своего шарма. Певица отлично выглядит и сражает публику наповал не только голосом, но и экстремальным декольте.

Ирина Аллегрова и Андрей Алексин

Шальная императрица российской эстрады воздерживается собирать большие залы в период пандемии коронавируса, но на приглашения выступить на корпоративе откликается охотно. Исполнительница хита "Младший лейтенант", по информации Национальной ассоциации организаторов мероприятий, запрашивает за своё выступление гонорар в размере 12 миллионов рублей.

Аллегрова на днях с успехом выступила в Турции. Турецкая публика встречала российскую артистку с восторгом. Компанию певице на корпоративе составили Стас Костюшкин и Андрей Алексин.

Фото сногсшибательной Аллегровой появилось в Instagram-аккаунте Алексина. Артистка показала грудь в смелом декольте.

Шоумен Гоген Солнцев эмоционально прокомментировал снимок звезды.

"Титюни у Ируни, как у молодой девчонки! Хотя она ни капли силикона в них никогда не закачивала! Мне друзья звонили: говорят, турки от Аллегровой в приятном шоке были. Все головы свернули! А как Ира пела! Пела, словно соловей! Посмотришь и никогда не скажешь, что ей 70 лет. Эх, если бы не Полинка, я бы сделал все, чтобы она была моей", — цитирует слова Солнцева "Собеседник".

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