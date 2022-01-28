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Автор Николай Ткаченко

Россияне предложили запретить въезд Сердючке после песни о Бандере

Шоу-бизнес

Довольно популярный некогда в России украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, спел на концерте песню про Степана Бандеру*. Это вызвало волну недовольства россиян.

Россияне предложили запретить въезд Сердючке после песни о Бандере

И хотя сам артист позже объяснил исполнение импровизацией и "поднятием настроения", многие посчитали, что теперь ему следует запретить въезд в Россию с гастролями. Правда, нашлись и те, кто вступился за Данилко, увидев в его поступке просто шутку. Своё мнение высказали читатели в комментариях на сайте РИА Новости.

"И этот туда же… А такие зажигательные песни были… "Гулянка", "Всё будет хорошо" и другие. А тут….Пусть тогда в/на Украине сидит и к нам нос свой не показывает…. Даа, Данилко…Я ещё сильнее разочарован. И уже, походу, это окончательно…", — заметил Анатолий Анатольевич Логинов.

"Послушал ту песню в исполнении артиста. Откровенный стёб над фанатами Бандеры*. Это ещё суметь надо так шутить в их ситуации….", — не согласился Ярослав Погодин

"При этом вроде часто бывает на частных заказах в РФ. Не за это воевали наши деды", — добавил Иван Иванов.

"Ну, вот и пусть импровизирует, без права въезда к нам. А то фашистских шестерок - головорезов еще воспевать среди людей. Пусть свои ценности делят с Западом. Нормальные люди, у виска давно пальцем вертят, глядя на них. Потому их никуда не берут. Античеловечность полная", — написал Юрген Ворбран.

"После песни Бандеры*, наши ёе в Дубай не вызовут…", — предположил Владимир Марин.

"Ну и пусть живет там с родителями безвылазно", — поддержал Старик Похабыч.

"Да он просто прикалывался! Подтекст такой, что в Украине даже детей политизируют и настраивают на антироссийский лад. Если бы он прямым текстом сказал, ему бы там прохода более не дали", — объяснил Алексис Покровский.

"Пусть поднимает позитив только на Украине. В России ему делать нечего", - igor_ivanov06.

"Ну, и надо забыть о нем навсегда, и в Россию не пускать, и не писать о нем. Бандеровец, так бандеровец — враг", — Patron Patron

"Прощай Данилка, ты мне нравился… Но не по пути…", — Евгений Вакуненко.

"Запретить въезд в Россию. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке", — Александр Беляев.

"Не от большого ума он это спел. Думать хоть немного нужно", — резюмировал Кирилл.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

*Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"** (ОУН**), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"** (УПА**).

 

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