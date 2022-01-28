Петросян посетил с маленьким сыном храм: "Подрос сынок"

Евгений Петросян показал, как приобщает маленького наследника к религии.

Евгений Петросян

Юморист опубликовал в своём Instagram-аккаунте фото с сыном Ваганом, которому весной этого года исполнится два года.

Народный артист России держит мальчика на руках. Они стоят перед иконой под названием "Семистрельная". Иначе данную икону называют "Умягчение злых сердец".

Подписывать фото юморист не стал, а лишь поставил смайлик в виде красного сердечка. Под постом Евгения Вагановича лайком отметилась его молодая супруга Татьяна Брухунова.

Подписчиков юмориста трогательное фото не оставило равнодушными.

"Обожаю! Будьте счастливы многие лета!"; "Какое же счастье Вам послал Всевышный !!! Здоровья Вам и Вашей замечательной семье!!!"; "Милота невозможная"; "Какой уже большой сынок"; "Подрос сынок. Здоровья вам, чтобы поднять на ноги ребёнка, остальное у вас есть"; — писали фолловеры под постом Петросяна.

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