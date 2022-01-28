Семён Слепаков рассказал историю своего заражения штаммом COVID-19 "омикрон" в стихах.
Ситуация с болезнью вдохновила шоумена написать стихи, стилизованные под творчество Корнея Чуковского.
"У меня зазвонил телефон.
— Кто говорит?
— Слон!
У меня в сопле омикрон!
— Откуда?
— От верблюда!" — написал Слепаков в своём Instagram-аккаунте.
Комик успокоил поклонников, уверив, что уже здоров. Юморист разметил фото с положительным тестом на коронавирус с двумя полосками.
"Сенсация: Семён Слепаков беременный!";
"Почему полоска синяя? По инструкции две красных!! Брак";
"Наконец-то у мужиков тоже бывает 2 полоски";
"Вы "беременны", но это временно, выздоровления";
Мне больше всего нравится надпись внизу теста: "ХЗ", — писали фолловеры под постом звезды.
Слепаков шуткой намекнул, что в его случае обошлось без госпитализации.
"Ох, нелёгкая это работа — в Коммунарку тянуть бегемота", — написал комик.
На "омикрон" также пожаловалась Настасья Самбурская. Актриса заболела коронавирусом, отдыхая в Доминиканской республике.
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