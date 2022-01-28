Семён Слепаков заболел коронавирусом: "У меня в сопле омикрон!"

Семён Слепаков рассказал историю своего заражения штаммом COVID-19 "омикрон" в стихах.

Ситуация с болезнью вдохновила шоумена написать стихи, стилизованные под творчество Корнея Чуковского.

"У меня зазвонил телефон.

— Кто говорит?

— Слон!

У меня в сопле омикрон!

— Откуда?

— От верблюда!" — написал Слепаков в своём Instagram-аккаунте.

Комик успокоил поклонников, уверив, что уже здоров. Юморист разметил фото с положительным тестом на коронавирус с двумя полосками.

"Сенсация: Семён Слепаков беременный!"; "Почему полоска синяя? По инструкции две красных!! Брак"; "Наконец-то у мужиков тоже бывает 2 полоски"; "Вы "беременны", но это временно, выздоровления"; Мне больше всего нравится надпись внизу теста: "ХЗ", — писали фолловеры под постом звезды.

Слепаков шуткой намекнул, что в его случае обошлось без госпитализации.

"Ох, нелёгкая это работа — в Коммунарку тянуть бегемота", — написал комик.

На "омикрон" также пожаловалась Настасья Самбурская. Актриса заболела коронавирусом, отдыхая в Доминиканской республике.

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