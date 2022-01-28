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Автор Светлана Нерадовская

Данко заступился за Волочкову после скандала с маской в самолёте

Шоу-бизнес

Российский исполнитель Данко выразил своё возмущение поведением сотрудников аэропорта, проводящих досмотр пассажиров. По его мнению, действия инспекторов сравнимы с поведением "вертухаев на зоне", а об элементарном уважении к гражданам не идёт и речи.

Данко заступился за Волочкову после скандала с маской в самолёте

"Раньше ты заходил в аэропорт, тебя с уважением проверяли. А сейчас почему-то на входе ты должен обязательно снимать шапку перед инспекторами досмотра, которые часто ведут себя как вертухаи на зоне. Почему-то — будто бы в концлагере — сейчас обязательно надо поднимать руки вверх", — пожаловался Данко.

Певец уверен, что такое поведение унижает пассажиров. Причём речь идёт не только о сотрудниках аэропорта, но и о персонале самолётов, как это видно из недавней нашумевшей истории с балериной Анастасией Волочковой, которую во время перелёта с Мальдив в Москву унизил бортпроводник безо всякой весомой причины.

Данко подчеркнул, что ему стыдно за поведение персонала воздушного судна и полицейских, которые буквально набросились на Волочкову из-за маски, несмотря на то, что маска на ней была, чего нельзя сказать о других пассажирах.

"В ситуации, которая произошла с ней в самолёте, я полностью на стороне Волочковой. Это позор, когда 20 человек полиции ведут бедную девочку! Да и на видео, которые попали в интернет, видно, что многие пассажиры на борту были без масок, но почему-то унизили именно Анастасию", — заключил артист.

Ранее в аэропорту Волочкову оштрафовали за мелкое хулиганство и отказ от маски, хотя на лице балерины маска всё время была. Сама танцовщица считает, что к ней просто придирались из-за её известности. Волочкову поддержали многие пассажиры, находившиеся в лайнере, и другие звёзды.

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Волочкова опубликовала полное видео скандала в самолете
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
Темы данко анастасия волочкова
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