Шаляпин сфотографировался с дамой из своих грёз: "Два вдовца нашли друг друга"

Прохор Шаляпин поругался с подписчиками, которые назвали даму, которую он обнимает на фото, бабкой.

Прохор Шаляпин с королевой Елизаветой

Недавно овдовевший Прохор Шаляпин, похоже, визуализирует свои мечты. Он сфотографировался с английской королевой Елизаветой II. До настоящей монаршей особы шоумен пока не добрался. Ему пока приходится довольствоваться восковой копией женщины своих грёз.

Музыкант рассказал о сериале "Корона", который его по-настоящему увлёк.

"События в сериале начинаются в 1947 году, когда Елизавете исполнился 21 год. В самом начале третьего сезона ей уже 38 лет, а дальше — всё старше и старше…", — написал выпускник "Фабрики звёзд" в своём Instagram-аккаунте.

Подписчиков певца снимок весьма позабавил.

"Прохор, Вы на родственника королевы похожи больше, чем Вильям и Гарри…"; "Два вдовца нашли друг друга"; "Прохор, дерзай, вы очень хорошо смотритесь"; "Я думал, нашёл себе ещё одну старушку"; "Всё равно тебя к бабкам тянет. И такой счастливый главное".

Шаляпина покоробило слово "бабка", употреблённое в отношении королевской особы.

"Это не бабка, а королева! Помани тебя король столетний — побежишь на задних лапках", — осадил бестактную подписчицу Прохор.

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