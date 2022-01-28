Прохор Шаляпин поругался с подписчиками, которые назвали даму, которую он обнимает на фото, бабкой.
Недавно овдовевший Прохор Шаляпин, похоже, визуализирует свои мечты. Он сфотографировался с английской королевой Елизаветой II. До настоящей монаршей особы шоумен пока не добрался. Ему пока приходится довольствоваться восковой копией женщины своих грёз.
Музыкант рассказал о сериале "Корона", который его по-настоящему увлёк.
"События в сериале начинаются в 1947 году, когда Елизавете исполнился 21 год. В самом начале третьего сезона ей уже 38 лет, а дальше — всё старше и старше…", — написал выпускник "Фабрики звёзд" в своём Instagram-аккаунте.
Подписчиков певца снимок весьма позабавил.
"Прохор, Вы на родственника королевы похожи больше, чем Вильям и Гарри…";
"Два вдовца нашли друг друга";
"Прохор, дерзай, вы очень хорошо смотритесь";
"Я думал, нашёл себе ещё одну старушку";
"Всё равно тебя к бабкам тянет. И такой счастливый главное".
Шаляпина покоробило слово "бабка", употреблённое в отношении королевской особы.
"Это не бабка, а королева! Помани тебя король столетний — побежишь на задних лапках", — осадил бестактную подписчицу Прохор.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Президент России Владимир Путин договорился с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа о развитии партнёрских отношений,включая активизацию военного сотрудничества.