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Автор Елена Былкина

Жена Маликова объяснила, кто виноват в ограблении Коташенко

Шоу-бизнес

Жена Дмитрия Маликова рассказала, что думает по поводу ограбления вдовы Александра Градского.

Жена Маликова объяснила, кто виноват в ограблении Коташенко

Елена Маликова уверена, что причиной преступления стало беспечное отношение к подбору обслуживающего персонала в особняке Градского в посёлке Глаголево Московской области. Жена певца рассказала, как сама пострадала от того, что пускала к себе в дом нечистую на руку прислугу. Елена призналась, что доверяла агентствам, которые рекомендовали персонал, однако отбор в агентстве проводили некачественно.

"У меня было, когда агентство предоставляло мне "проверенных", которые потом воровали и уносили чемоданы. Я за дверь — она с чемоданом. Потом найти не могла. Агентства не проверяют, они хотят зарабатывать. Я считаю, что надо через рекомендации. Если нет рекомендаций — это значит что? Значит, человек как-то плохо ушёл", — цитирует слова Елены Маликовой Day.ru.

Правоохранители с первых дней расследования ограбления Марины Коташенко рассматривают версию о том, что злоумышленники действовали по наводке кого-нибудь из слуг. Позже полиция вышла на уроженца Таджикистана, который ранее выполнял на участке музыканта работы.

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Сядет в тюрьму-Друг Градского рассказал кто организовал ограбление вдовы Коташенко
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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