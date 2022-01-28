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Автор Елена Былкина

Макеева оправдалась за скандальную историю с онкобольным инвалидом

Шоу-бизнес

На Анастасию Макееву обрушились с критикой за то, что она якобы выманивает деньги у матери, спасающей 21-летнего сына от онкологии.

Макеева оправдалась за скандальную историю с онкобольным инвалидом

Анастасия Макеева открыла в себе способности в сфере так называемой "квантовой психологии". Актриса анализирует проблемы людей и выявляет причину злосчастий и болезней.

Публика с интересом отнеслась к новому увлечению звезды, однако интернет-пользователей возмутило то, что свой бизнес Макеева начала с того, что якобы взяла 60 тысяч рублей с несчастной матери, чей сын страдает раковым заболеванием.

Макеева изучила жизнь семьи и пришла к выводу, что проблемы со здоровьем у молодого человека начались, так как парню не хватает отца.

"Я начала заниматься квантовой психологией, потому что в какой-то момент мне захотелось разобраться в своей жизни. Когда я изучаю какие-то истории про других людей, я уже начинаю видеть закономерности, связывать их. Это очень любопытный анализ работы, в том числе и над собой", — объясняла принцип своей работы актриса.

Первый же опыт работы в квантовой психологии закончился для звезды "Гардемаринов" скандалом. Публика решила, что Макеева взяла деньги с отчаявшейся матери. Стоимость услуг знаменитости в сфере психологического анализа составляет 60 тысяч рублей.

Макеева поспешила ответить на нападки. Актриса уверила, что сделала диагностику больному онкологией парню абсолютно бесплатно.

"Мы ей не сказали "Перестаньте лечить сына, займитесь психологией". Упаси Господь! Надо и по врачам ходить, и в церковь, и у себя в голове всё расставлять по полочкам", — объяснила Макеева в своём Instagram-аккаунте.

Анастасия рассказала, как её мама победила рак, потому что "мыслила позитивно". Звезда готова научить этой методике всех, кто нуждается в помощи.

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Анастасия Макеева стала квантовым психологом
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Темы анастасия макеева
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