Самбурская призналась, что привезла с отдыха из Доминиканы "две полоски"

Звезда "Универа" Настасья Самбурская решила, что её недомогание — итог глубокого массажа, но всё оказалось серьёзнее — тест показал "две полоски".

Отпуск закончился для актрисы неприятностями со здоровьем.

"Тот неловкий момент, когда 2 полоски не обрадовали", — интригующе начала свой пост Настасья.

34-летняя звезда рассказала, что заразилась "омикроном" во время отдыха в Доминиканской республике.

Актриса рассказала, как проявились симптомы нового штамма COVID-19. Всё началось, по словам знаменитости, с неприятных ощущений в носу. Самбурская решила, что всё дело в акклиматизации. Артистку тревожили бессонница и ломота в теле.

"А потом решила измерить температуру, 37,3… Здрасьте… Вот тут у меня пазл и сложился. В общем, в носу отёк, температура держалась 3 дня, кашель незначительный, запахи снижаются, но не критично. Первые три дня было погано, появилось чувство тревоги и напряжения, дальше состояние стало улучшаться постепенно", — написала Самбурская в своём Instagram-аккаунте.

Звезда сериала "Универ" боится, что её будет преследовать постковидный синдром. Представительница селебрити пожаловалась, что после коронавируса, который она перенесла зимой 2020 года, "до сих пор огребает побочку".

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