Новый снимок больного раком Юдашкина напугал поклонников кутюрье

Модельер Валентин Юдашкин, который борется с раком, предстал на фото таким, каким его ещё ни разу не видела публика. Облик гуру моды вызывает слёзы сочувствия.

Валентин Юдашкин с женой Мариной

58-летний кутюрье перенёс несколько операций, когда рак уже пустил метастазы в голове модельера. Врачам удалось остановить агрессивное течение онкологии. Сейчас раковая опухоль находится в стадии ремиссии, а сам модельер частично вернулся к привычному образу жизни. От болезни его спасает любимая работа и любящая семья.

С женой Мариной Юдашкин прожил уже три десятилетия в браке. Супруга трогательно поздравила мужа с очередной годовщиной совместной жизни.

"Валечка! Пусть как сочная клубника, будет сладким наш союз, 33 уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя, мой дорогой", — написала Марина Юдашкина в своём Instagram-аккаунте под фото с мужем.

Подписчики женщины обратили внимание на то, что Юдашкин на фото похож на маленького ребёнка. Публика привыкла видеть кутюрье в стильных костюмах, а на семейном фото он предстал в длинном пуховике и в вязанной шапочке. На ногах у него — забавные угги. Растерянное выражение лица знаменитости особенно трогает за душу.

Подписчики звёздной пары наперебой желали Валентину Юдашкину здоровья.

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