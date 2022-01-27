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Автор Елена Былкина

Галкин показал, что они с Пугачёвой кушают на ужин

Шоу-бизнес

Рацион питания Максима Галкина и Аллы Пугачёвой различается. Шоумен кушает здоровую пищу, в то время как его звёздная супруга поглощает калорийные углеводы на ночь.

Алла Пугачёва
Алла Пугачёва

Утром Максим Галкин показал, как варит себе пельмени. Такой завтрак юморист в шутку назвал здоровым диетическим питанием.

Публику удивило то, что шоумен стряпает самостоятельно в замке, где наверняка есть помощники по дому.

Кулинарная тема в Instagram-аккаунте пародиста продолжилась. Галкин показал свой скромный ужин. Супруг Примадонны открыл пароварку и показал, как на пару варятся три жалких кусочка рыбки.

"А вот и правильная еда к вечеру — форель речная на пару", — сказал Галкин голосом дворецкого Бэрримора, который пафосно произносил: "Овсянка, сэр!".

"А у меня неправильная!" — сказала Примадонна, обставленная кастрюлями с богатой снедью.

"А что ты ешь?" — поинтересовался шоумен у жены.

"Картофельные оладьи с рисом. Углевод", — сказала Алла Борисовна с набитым ртом, с аппетитом поглощая ужин.

"Потрясающе", — с неприкрытой завистью сказал Галкин, переводя камеру на свою крошечную порцию рыбы.

Примечательно, что Примадонна ужинала не за столом, а стоя у кухонного стола для готовки. Калорийное меню Аллы Борисовны публику удивило, так как ранее она посоветовала своему сыну Гарри отказаться от употребления хлеба. Мальчик тогда уверил мать, что кушает исключительно бездрожжевой хлеб.

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Максим Галкин ворует еду на кухне
Автор: Елена Былкина
Темы алла пугачёва максим галкин
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