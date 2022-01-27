Станислав Садальский поделился парадоксальным высказыванием на тему распространения штамма COVID-19 "омикрон" по миру.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём Instagram-аккаунте картинку с фотографией создателя вакцины против коронавируса Александра Гинцбурга. Под фото была размещена парадоксальная надпись.
"Вы же понимаете, что разнести "омикрон" из Африки по всему миру могли только вакцинированные? Ведь непривитых в самолёт не пускают", — гласило спорное умозаключение.
"Без комментариев" на английском будет "No comment"", — подписал коллаж заслуженный артист РСФСР.
Подписчики нашли логичное объяснение данному парадоксу.
"Просто у них купленные сертификаты";
"А что, привитые переносить не могут? Да запросто";
"Вакцинация не защищает полностью от вирусов. Только протекание болезни происходит легче и меньше смертности и всё";
"Как дети, ей богу. Зачем так извращать информацию. Привитые болеют легче и последствия не такие страшные. Никто не давал гарантий, что привитые не болеют и не переносят", — писали фолловеры под постом Садальского.
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