Садальский подметил парадокс пандемии COVID-19: непривитых в самолёт не пускают

Станислав Садальский поделился парадоксальным высказыванием на тему распространения штамма COVID-19 "омикрон" по миру.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём Instagram-аккаунте картинку с фотографией создателя вакцины против коронавируса Александра Гинцбурга. Под фото была размещена парадоксальная надпись.

"Вы же понимаете, что разнести "омикрон" из Африки по всему миру могли только вакцинированные? Ведь непривитых в самолёт не пускают", — гласило спорное умозаключение. "Без комментариев" на английском будет "No comment"", — подписал коллаж заслуженный артист РСФСР.

Подписчики нашли логичное объяснение данному парадоксу.

"Просто у них купленные сертификаты"; "А что, привитые переносить не могут? Да запросто"; "Вакцинация не защищает полностью от вирусов. Только протекание болезни происходит легче и меньше смертности и всё"; "Как дети, ей богу. Зачем так извращать информацию. Привитые болеют легче и последствия не такие страшные. Никто не давал гарантий, что привитые не болеют и не переносят", — писали фолловеры под постом Садальского.

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