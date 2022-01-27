Лазарев объяснил, почему разгуливает на отдыхе в плавках: "Шорты парусят"

Курортный контент Сергея Лазарева получился особенно горячим. Поклонники певца признались, что рассматривают снимки кумира в красных плавках, увеличивая кадры на смартфонах.

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев сейчас отдыхает на термальных источниках у действующего вулкана в Коста-Рике.

"Невероятное удовольствие и тотальный релакс!" — так охарактеризовал свои курортные будни певец.

Лазарев охотно демонстрирует свою атлетическую фигуру, позируя на снимках в одних красных плавках. Шоумен отмечает, что сетевые моралисты его уже отругали за то, что он разгуливает на курорте с голым торсом и в плавках.

"Ну жарко тут в одежде! Мои красные плавки вновь вызвали кучу споров и комментариев. Почему плавки, а не шорты? Да, потому мне так нравится — это раз, потому что шорты парусят в воде и потом неприятно ходить в мокрых и холодных шортах — это два, да и тупо я не люблю загар, который начинается от коленок — это три!" — написал исполнитель в своём Instagram-аккаунте.

Звезда российской эстрады успокоил тех, кому не дают покоя его красные плавки.

"Но к сведению всех противников моих красных труселей, могу вас порадовать, я их благополучно забыл в душевой в этом комплексе!" — признался Сергей.

Певец при этом пообещал нарядиться в плавки другого цвета.

"Кто ещё приблизил второе и первое фото?"; "Лазарев в красных трусишках, как отдельный вид искусства"; "С нетерпением ждём фото в новых плавках", — писали фолловеры под постом Лазарева.

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