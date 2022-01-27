Разин рассказал о злоключениях Шатунова в штате Флорида США: "Началось"

Продюсер группы "Ласковый мая" Андрей Разин поведал, что может грозить Юрию Шатунову, который якобы нарушил строгие законы США.

Андрей Разин посетовал на то, что его кум Юрий Шатунов, который нелестно отзывается о своём бывшем продюсере, не прислушался к его отеческим советам.

"Началось. Я неоднократно предупреждал, что использование песен группы "Ласковый май" без разрешения правообладателей, может повлечь серьезные последствия. И теперь они начинают предпринимать действия по защите своих прав", — написал шоумен в своём Instagram-аккаунте.

Деятель шоу-бизнеса объяснил, что правообладатели предлагали Шатунову заключить договор безвозмездного пользования песнями, однако он отверг это предложение.

"Такое поведение с его стороны может послужить основанием для ареста его имущества в Германии. Кроме того, так как законы в области авторского права в США очень суровые, организаторы этих концертов могут попасть под санкции и даже быть экстрадированными в Соединенные Штаты Америки из третьих стран, куда они могут поехать в любом качестве, для привлечения к уголовной ответственности. Это — очень большой риск", — предостерёг бывшего соратника Разин.

Разин опубликовал документ из департамента штата Флорида США, который, вероятно, означает, что у Шатунова возникли неприятности за границей.

Подписчики поддержали шоумена.

"Мда, вот он и дождался, гордость его и сгубила, а если бы он вас послушал все было бы хорошо!"; "Да, вот тебе и Юра Шатунов! Дождался! Слушать надо было вовремя! Гордость подвела! Как в той пословице: "Сатана гордился-гордился и в Ад свалился!"; "Воры должны сидеть в тюрьме", — писали фолловеры под постом продюсера.

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