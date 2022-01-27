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Автор Елена Былкина

Галкин рассказал, почему перестал снимать домашние видео с Аллой

Шоу-бизнес

Максим Галкин объяснил, почему больше не балует публику семейным контентом из деревни Грязь.

Галкин рассказал, почему перестал снимать домашние видео с Аллой

Шоумен ответил подписчикам, которые из-за тишины в его Instagram-аккаунте стали тревожится, всё ли в порядке в звёздной семье.

Пародист успокоил фолловеров, которые забросали его директ вопросами. Супруг Аллы Пугачёвой, сидя на стеклянном полу верхнего этажа своего замка, объяснил, с чем связано затишье в его аккаунте.

"Я здесь, всё нормально. Сидим дома с Аллой, отдыхаем. Дети сейчас в школе. Вчера были съёмки. А так мы дома. Все мои коллеги выставляют какие-то отдыхи, пляжи, океаны, но мы как-то никуда не выбрались, сидим здесь. А что вам показывать? То, что за окном, вы и так видите", — объяснил юморист.

Подписчики уверили Галкина в том, что им интересно всё, что происходит в его семье. Интернет-пользователи просили шоумена снимать его домашние будни.

"Как сидите с женой дома, то и показывать, пожалуйста, это ж ни с какими модными фотокарточками с Мальдив как раз и не сравнится", — писали в Сети под постом супруга Примадонны.

Юморист исправился и рассказал в разделе сторис, чем занимается, пока дети в школе.

"Вот думал, что бы мне съесть с утра. Ну, я же вам теперь рассказываю, как я живу. Я решил сварить пельмешек. Там пока только одна лаврушка плавает, но скоро я туда бабахну пельмешек. А что? Здоровое питание, диета!" — сказал Галкин, демонстрируя, как он кашеварит на кухне.

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Галкин показал спальню Пугачёвой в замке
Автор: Елена Былкина
Темы алла пугачёва максим галкин
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