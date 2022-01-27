За могилой любимой жены Куравлёва никто не ухаживает

Леонид Куравлёв просил выгравировать своё имя на могильной плите рядом с именем любимой супруги. Могила, которая так дорога актёру, однако, сильно обветшала.

Тяжелобольной Леонид Куравлёв уже неделю находится в хосписе. У 85-летнего артиста обнаружили серьёзную патологию мозга. Помочь пожилому актёру врачи не могут. В хосписе звезде фильма "Афоня" лишь постараются облегчить страдания.

Леонид Куравлёв просто преклонялся перед супругой.

"Моя жена была очень красивой, невероятной. Нина не ревновала, ни в чём не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то ещё", — говорил звезда советского кинематографа.

Леонид Вячеславович часто навещал могилу жены на Троекуровском кладбище, пока ему позволяло здоровье, но в последние годы захоронение женщины оказалось без внимания родственников.

По словам работников кладбища, артист около семи лет не оплачивал расходы по облагораживанию могилы покойной супруги.

"Раньше актёр платил <...> но денег давно не поступало. Раньше заключался договор. В 2014 году последний раз заключали договор", — объяснили сотрудники погоста в эфире шоу "Ты не поверишь!"

Смерть жены Нины подкосила состояние народного артиста РСФСР. Его поместили в дом престарелых, а позже артист попал в больницу с вирусной пневмонией.

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