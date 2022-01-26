Ксения Собчак выбрала из сказки Джанни Родари "Приключения Чиполлино" фрагмент, который заставил журналистку "офигевать".

Ксения Собчак, которая недавно отдыхала в Аргентине, опубликовала в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" аудиофайл.

— А ты понимаешь, почему хорошие люди идут в тюрьму? — спросила журналистка у сына Платона.

— Да, потому что принц Лимон не любит хороших людей, — ответил пятилетний мальчик.

— Совершенно верно, Платон. Очень хорошая сказка. Правда? — поинтересовалась Ксения.

— Да, — согласился ребёнок.