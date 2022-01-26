Ксения Собчак выбрала из сказки Джанни Родари "Приключения Чиполлино" фрагмент, который заставил журналистку "офигевать".
Ксения Собчак, которая недавно отдыхала в Аргентине, опубликовала в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" аудиофайл.
— А ты понимаешь, почему хорошие люди идут в тюрьму? — спросила журналистка у сына Платона.
— Да, потому что принц Лимон не любит хороших людей, — ответил пятилетний мальчик.
— Совершенно верно, Платон. Очень хорошая сказка. Правда? — поинтересовалась Ксения.
— Да, — согласился ребёнок.
Телеведущая продолжила читать наследнику сказку на ночь.
"Что плохого они сделали? — Ровно ничего, сынок. Вот за это-то их и засадили. Принцу Лимону порядочные люди не по нутру. Чиполлино призадумался. — Значит, попасть в тюрьму — это большая честь? — спросил он. — Выходит, что так. Тюрьмы построены для тех, кто ворует и убивает, но у принца Лимона все наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане", — приобщает Собчак сына к сокровищнице мировой литературы.
Журналистка впечатлена текстом детской сказки.
"Читаю Чиполлино ребёнку… и офигеваю", — призналась Ксения Анатольевна.
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