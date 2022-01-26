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Автор Елена Былкина

Полиция выяснила, кто навёл грабителей на жену Градского

Шоу-бизнес

Правоохранительные органы отвергли версию о том, что ограбление могли инсценировать кто-нибудь из наследников Александра Градского. У следствия появилась весомая зацепка в деле.

Полиция выяснила, кто навёл грабителей на жену Градского

В особняке Градского пользовались дешёвой рабочей силой. Один из гастарбайтер из Таджикистана, работавший на участке музыканта, может быть причастен к преступлению.

Один из подозреваемых в громком деле уже задержан и даёт показания. Следователи пришли к выводу, что всего в хорошо организованном ограблении принимали участие четверо человек.

Как сообщает "Московский комсомолец", Правоохранители работают над версией о том, что грабители действовали по наводке уроженца Таджикистана, который мог знать о хранящихся в особняке деньгах.

Преступники несколько дней ждали, когда вдова маэстро Марина Коташенко окажется на трассе, чтобы разыграть ДТП. Преступникам достались 100 млн рублей, которые они поделили между собой не в равных долях.

Задержанному подозреваемому выделили 10 млн рублей. На них он приобрёл новый автомобиль Toyota, после чего скрылся в Самарской области. Позже он вернулся и стал искать способ пересечь границу с Таджикистаном. В Москве его задержали благодаря системе распознавания лиц.

Подельники задержанного успели скрыться в соседних государствах — в Таджикистане и Белоруссии. Их собираются объявить в международный розыск.

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Задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского
Автор: Елена Былкина
Темы таджикистан
Новости
Полиция выяснила, кто навёл грабителей на жену Градского
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