EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Лапина объяснила, как Любовь Успенская присвоила себе хит "По полюшку"

Шоу-бизнес

Актриса и автор песен Наталья Лапина рассказала в беседе с Pravda.Ru, каким образом Любовь Успенская зарабатывает на цифровых площадках в обход правообладателей на песню "По полюшку".

Любовь Успенская
Любовь Успенская

Звезда 80-х Наталья Лапина является автором хита "По полюшку", который с успехом исполняет Любовь Успенская. По словам актрисы, королева русского шансона забирает себе почти весь доход от песни, которая завоевала популярность в TikTok и на других популярных интернет-ресурсах.

"Эту песню исполняю я и Любовь Залмановна Успенская. В случае Любви Залмановны Успенской все мои авторские в любом случае принадлежат мне. Никаких отторжений… Я ей никаких авторских не передавала. То, что воруется, воруется нагло, воруется так, как в лихие 90-е", — возмущается Лапина.

Наталья Лапина
Наталья Лапина

Автор хита отмечает, что почти все доходы от звучания песни на цифровых площадках идут мимо неё.

"Я не видела ни рубля за 14 месяцев. Мы и авторы хорошо зарабатываем на стримах миллионных. Песня стала большим хитом. Её подцепили тик-токеры. Её поют в TikTok и полиция, и собаки, и кошки, и дети трёхлетние, и кто только её не поет — миллионные стримы. Это тоже мои деньги. Вот эти все 23 копейки, которые платит человек за download с iTunes, это и есть цифровые, и авторские. Там миллионы людей. Там вся эмиграция, вся Россия", — объяснила Лапина.

Актриса жалуется, что руководство компании, с которой Успенская заключила договор на цифровую дистрибьюцию, отказывается с ней общаться.

"Не дозвониться никому. Блокирует любые связи", — говорит певица.

Наталья Лапина намерена отстаивать свои права с помощью Генеральной прокуратуры. Вскоре Успенская и её представители, по словам артистки, получат досудебные претензии.

Наталья Лапина — советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица, обладательница премии "Шансон года". Была солисткой рок-групп "Адвокат" и "Рандеву". Сотрудничала с композитором и продюсером Игорем Матвиенко и поэтом-песенником Александром Шагановым, исполнила совместную песню с группой "Любэ". Написала песню для американского кинофильма "Поезд в ад". В настоящий момент проживает в Лас-Вегасе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Наталья Лапина: Любовь Успенская присваивает мои авторские от песни «По полюшку»
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Темы игорь матвиенко любовь успенская александр шаганов
Новости
"Единая Россия" попросила руководство РФ помочь поставками оружия ЛНР и ДНР
Военный эксперт оценил возможность помощи РФ Донбассу в случае агрессии Украины
"Все летит в тартарары": депутат об управленческом провале Беглова
Зоозащитник рассказал, что делать при нападении бродячих собак
Роднина и Резцова высказались о возможной отмене Олимпиады из-за пандемии
Лапина объяснила, как Любовь Успенская присвоила себе хит "По полюшку"
Эксперт оценил сообщения о том, что украинские националисты вербуют добровольцев
Лавров: США начали вежливей разговаривать с РФ после усиления российской армии
В Госдуме предрекли Зеленскому судьбу Саакашвили
Компании США испугались конфискации имущества в России
Последние материалы
Лавров: США начали вежливей разговаривать с РФ после усиления российской армии
С уверенностью смотря в будущее. Итоги года для Федеральной лезгинской национально-культурной автономии
В Госдуме предрекли Зеленскому судьбу Саакашвили
Компании США испугались конфискации имущества в России
Неэтично – общественник об памятнике азербайджанцам
Российских сенаторов призвали свести к минимуму контакты из-за COVID-19
Американский комик Кольберн высмеял обращение Зеленского к нации
Всё, что нужно знать о сахаре
Лавров озвучил главную цель Запада на Украине
Диетолог Гинзбург назвал обычные продукты, которые помогут победить стресс
Популярное
Мир. Новости мира
Генерал Павлюк назвал "дату вторжения" России на Украину

Командующий Операцией объединённых сил Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал конкретную дату "нападения" России на украинские земли.

Генерал Павлюк назвал "дату вторжения" России на Украину
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Происшествия
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Здоровье
Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"
Регуляторы
Экономисты предложили выплатить каждому россиянину по 130 тысяч рублей
Андрей Мартынюк Англосаксы в панике: эвакуируют своих из Украины Андрей Мартынюк Любовь Степушова Кто напал на Казахстан? Власти знают, но упорно молчат Любовь Степушова Ирина Шлионская Наш мир — всё-таки "матрица". Но только не цифровая... Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Генерал Куликов: Лояльные РФ страны мира могут образовать блок похлеще НАТО
Политика. Новости и аналитика
Багдасаров: "Вот и всё. Скоро начнётся война"
Что произойдёт, если РФ признает ДНР и ЛНР, рассказали на Украине
Мир. Новости мира
Что произойдёт, если РФ признает ДНР и ЛНР, рассказали на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников