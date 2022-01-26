Лапина объяснила, как Любовь Успенская присвоила себе хит "По полюшку"

Актриса и автор песен Наталья Лапина рассказала в беседе с Pravda.Ru, каким образом Любовь Успенская зарабатывает на цифровых площадках в обход правообладателей на песню "По полюшку".

Любовь Успенская

Звезда 80-х Наталья Лапина является автором хита "По полюшку", который с успехом исполняет Любовь Успенская. По словам актрисы, королева русского шансона забирает себе почти весь доход от песни, которая завоевала популярность в TikTok и на других популярных интернет-ресурсах.

"Эту песню исполняю я и Любовь Залмановна Успенская. В случае Любви Залмановны Успенской все мои авторские в любом случае принадлежат мне. Никаких отторжений… Я ей никаких авторских не передавала. То, что воруется, воруется нагло, воруется так, как в лихие 90-е", — возмущается Лапина.

Наталья Лапина

Автор хита отмечает, что почти все доходы от звучания песни на цифровых площадках идут мимо неё.

"Я не видела ни рубля за 14 месяцев. Мы и авторы хорошо зарабатываем на стримах миллионных. Песня стала большим хитом. Её подцепили тик-токеры. Её поют в TikTok и полиция, и собаки, и кошки, и дети трёхлетние, и кто только её не поет — миллионные стримы. Это тоже мои деньги. Вот эти все 23 копейки, которые платит человек за download с iTunes, это и есть цифровые, и авторские. Там миллионы людей. Там вся эмиграция, вся Россия", — объяснила Лапина.

Актриса жалуется, что руководство компании, с которой Успенская заключила договор на цифровую дистрибьюцию, отказывается с ней общаться.

"Не дозвониться никому. Блокирует любые связи", — говорит певица.

Наталья Лапина намерена отстаивать свои права с помощью Генеральной прокуратуры. Вскоре Успенская и её представители, по словам артистки, получат досудебные претензии.

Наталья Лапина — советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица, обладательница премии "Шансон года". Была солисткой рок-групп "Адвокат" и "Рандеву". Сотрудничала с композитором и продюсером Игорем Матвиенко и поэтом-песенником Александром Шагановым, исполнила совместную песню с группой "Любэ". Написала песню для американского кинофильма "Поезд в ад". В настоящий момент проживает в Лас-Вегасе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.