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Автор Елена Былкина

Ксению Собчак отчитали за пикантный снимок: "Заметно что в холоде"

Шоу-бизнес

Ксения Собчак путешествует по Аргентине с мужем Константином Богомоловым. На одном из снимков с отдыха журналистка показала лишнее. Пикантное фото возмутило сетевых моралистов.

Ксения Собчак
Ксения Собчак

Ксения Собчак, которая сейчас наслаждается экзотической природой южноамериканского континента, ставит на первое место свой комфорт. Ранее звезда ТВ и интернета позабавила публику снимками в дождевике на острове пингвинов.

Теперь же знаменитость продемонстрировала, что в отпуске избавилась от всего, что сковывает её движения. Собчак отказалась от ношения бюстгальтера. При этом одежда представительницы селебрити не скрывает её пренебрежения к нижнему белью.

Журналистка опубликовала фото на фоне живописного побережья. На снимке Ксения запечатлена в белой майке, сквозь которую просвечивает её грудь. Недружелюбно настроенные подписчики посоветовали Собчак оставаться в компании пингвинов.

"Сидите там, не загрязняйте воздух России", — написали фолловеры, возмущенные пикантным контентом представительницы селебрити.

Другие подписчики стали шутить, что судя по фото, в Аргентине не так уж и тепло, намекая на то, как выглядит под майкой грудь знаменитости.

"Заметно что в холоде", — иронизировали в Сети.

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Ксения Собчак с мужем путешествуют в Патагонии
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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