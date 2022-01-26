Ксению Собчак отчитали за пикантный снимок: "Заметно что в холоде"

Ксения Собчак путешествует по Аргентине с мужем Константином Богомоловым. На одном из снимков с отдыха журналистка показала лишнее. Пикантное фото возмутило сетевых моралистов.

Ксения Собчак

Ксения Собчак, которая сейчас наслаждается экзотической природой южноамериканского континента, ставит на первое место свой комфорт. Ранее звезда ТВ и интернета позабавила публику снимками в дождевике на острове пингвинов.

Теперь же знаменитость продемонстрировала, что в отпуске избавилась от всего, что сковывает её движения. Собчак отказалась от ношения бюстгальтера. При этом одежда представительницы селебрити не скрывает её пренебрежения к нижнему белью.

Журналистка опубликовала фото на фоне живописного побережья. На снимке Ксения запечатлена в белой майке, сквозь которую просвечивает её грудь. Недружелюбно настроенные подписчики посоветовали Собчак оставаться в компании пингвинов.

"Сидите там, не загрязняйте воздух России", — написали фолловеры, возмущенные пикантным контентом представительницы селебрити.

Другие подписчики стали шутить, что судя по фото, в Аргентине не так уж и тепло, намекая на то, как выглядит под майкой грудь знаменитости.

"Заметно что в холоде", — иронизировали в Сети.

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