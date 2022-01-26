Богомолов в Аргентине расписал стену антиамериканскими лозунгами

Константина Богомолова в Аргентине застукали за хулиганским поступком. Режиссёр писал неприличную надпись на огромном заборе в чужой стране.

Уличила деятеля театрального искусства в постыдном деянии его супруга Ксения Собчак. Вместе они путешествует по южноамериканскому континенту.

Она сняла на видео, как Богомолов дорисовывал последние штрихи в своём уличном творении, выполненном в стиле граффити. Служитель Мельпомены баллончиком с краской писал нецензурное слово рядом со словом НАТО.

"Долой американскую военщину! F*** NATO", — гласила хулиганская надпись.

Собчак принялась корить мужа.

"Вам не стыдно вообще?" — пыталась взывать к совести супруга Ксения.

Журналистка объяснила, что подобные выпады в сторону США в испаноязычной стране не редкость.

"Вдали от родины @konbog75 пристально следит за международной повесткой, а я задаюсь вопросом: Граффити -это вандализм или искусство? В Аргентине кстати много граффити про "ненавистный американский капитализм" и "дядюшку Сэма". Так что "вписались в ландшафт"", — написала журналистка в своём Instagram.

Ранее Собчак рассказывала, как очутилась на острове с пингвинами. Неуклюжих птиц представительница селебрити назвала "жирными чайками".

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