Константина Богомолова в Аргентине застукали за хулиганским поступком. Режиссёр писал неприличную надпись на огромном заборе в чужой стране.
Уличила деятеля театрального искусства в постыдном деянии его супруга Ксения Собчак. Вместе они путешествует по южноамериканскому континенту.
Она сняла на видео, как Богомолов дорисовывал последние штрихи в своём уличном творении, выполненном в стиле граффити. Служитель Мельпомены баллончиком с краской писал нецензурное слово рядом со словом НАТО.
"Долой американскую военщину! F*** NATO", — гласила хулиганская надпись.
Собчак принялась корить мужа.
"Вам не стыдно вообще?" — пыталась взывать к совести супруга Ксения.
Журналистка объяснила, что подобные выпады в сторону США в испаноязычной стране не редкость.
"Вдали от родины @konbog75 пристально следит за международной повесткой, а я задаюсь вопросом: Граффити -это вандализм или искусство? В Аргентине кстати много граффити про "ненавистный американский капитализм" и "дядюшку Сэма". Так что "вписались в ландшафт"", — написала журналистка в своём Instagram.
Ранее Собчак рассказывала, как очутилась на острове с пингвинами. Неуклюжих птиц представительница селебрити назвала "жирными чайками".
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