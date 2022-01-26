Суд принял окончательное решение по делу о недвижимости Баталова

Наталья Дрожжина, к которой перекочевали права на распоряжение недвижимостью Алексея Баталова, попыталась вернуть себе утраченные полномочия, однако суд встал на сторону вдовы и дочери артиста.

В Москве состоялся второй кассационный суд общей юрисдикции, который подтвердил, что жилищные права наследников Алексея Баталова были нарушены. Сообщение размещено на сайте Генпрокуратуры.

Судебные органы оставили без изменения решения о признании недействительными договоров пожизненного содержания дочери актёра Марии Баталовой и о применении последствий недействительности сделок, заключенных с недвижимостью семьи народного артиста СССР

Кассационная жалоба Натальи Дрожжиной была отклонена. Суд повторно признал, что договоры пожизненного содержания с иждивением были заключены под влиянием обмана.

Ранее вдова Алексей Баталова Гитана Леонтенко обратилась за помощью в правоохранительные органы, утверждая, что попалась на мошенническую схему со стороны супругов Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина. Предприимчивая чета стала распоряжаться имуществом пожилой женщины и её больной дочери Марии Баталовой с письменного разрешения вдовы артиста. Леонтенко уверяет, что её ввели в заблуждение.

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