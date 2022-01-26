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Автор Елена Былкина

Родная мать обратилась к тиктокеру Дане Милохину: "Я жду тебя"

Шоу-бизнес

Мать, бросившая Даню Милохина в детстве, молит сына о прощении. Успешный, богатый и знаменитый блогер не горит желанием общаться с матерью, которая от него отказалась.

Родная мать обратилась к тиктокеру Дане Милохину: "Я жду тебя"

Любовь Бережная оставила трехлетнего Даню и четырехлетнего Илью в детском доме. Женщина объясняет свой поступок тяжёлой жизненной ситуацией, в которой она оказалась с двумя маленькими детьми на руках.

Позже женщина нашлась и попыталась наладить общение с сыновьями. Её старший сын Илья с готовностью простил родительницу, а вот популярный тиктокер Даня Милохин признался, что воспринимает биологическую мать как чужого человека. Блогер избегает попытки матери с ним сблизиться, да и к старшему брату Даня не питает особенных родственных чувтсв.

Бережная уверяет, что давно раскаялась в своём поступке и не теряет надежды, что Даня когда-нибудь её простит.

"Я несколько раз за этот год звонила, оставляла Дане сообщения, рассказывала про нас, поздравляла его с днем рождения. Но ответов так и не получила. Я его не осуждаю за это равнодушие. Он вправе обижаться", — цитирует слова женщины "Комсомольская правда".

Мать тиктокера объясняет, что ей ничего не нужно от сына. Ей необходимо лишь его прощение.

"Не знаю, важно это для тебя или нет, но ты нам нужен. Нужен не потому, что знаменитый, богатый. Просто я много ошибок сделала в своей жизни. Исправить их нельзя, конечно. Но я хотела бы с тобой общаться, никаких денег нам твоих не нужно. Я тебя очень люблю, как бы это ни звучало смешно. Я жду тебя", — обратилась к Дане биологическая мать.

Даня Милохин недавно в размахом отпраздновал своё 20-летие. На его дне рождения присутствовали звёзды первой величины — Ольга Бузова, Николай Басков и другие знаменитости. 

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Настоящая мать Дани Милохина вернулась,
Автор: Елена Былкина
Темы даня милохин ольга бузова николай басков
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