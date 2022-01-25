Федосеева-Шукшина рассказала, почему оказалась в доме престарелых

83-летняя Лидия Федосеева-Шукшина заразилась коронавирусом.

Известие о том, что народную артистку РСФСР дочь Ольга сдала в социальное учреждение взбудоражило общественность. Наследницу Василия Шукшина укоряли за чёрствое отношение к пожилой матери. Резонанс истории придавало ещё и то, что Лидию Николаевну определили в пансионат для пожилых людей "Идиллия", в котором ранее оказался Леонид Куравлёв.

Выяснилось, что Ольга Шукшина заболела COVID-19, поэтому решила, что матери необходимо держаться от неё подальше, так как артистка находится в группе риска из-за преклонного возраста.

Изоляция, однако, не спасла артистку от заражения. Вскоре Лидии Николаевне поставили неутешительный диагноз. К счастью, болезнь звезды отечественного кинематографа проходит в лёгкой форме.

"Состояние у меня сейчас вполне нормальное, правда дыхание жёсткое, но в лёгких хрипов нет. Сатурация хорошая — 98, у Оли — 97. Сидим вот теперь с Ольгой вдвоём на карантине. Еду нам приносит доставка. Внучка Аня мне звонила, после карантина приедет к нам в гости. Дочка Маша тоже звонила, она волнуется, предлагает свою помощь", — цитирует слова Федосеевой-Шукшиной издание "Собеседник".

Ранее Бари Алибасов-младший заявлял, что "бабушку нужно спасать", так как дочь Ольга якобы намерена завладеть квартирой актрисы.

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