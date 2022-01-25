Поклонники с трудом узнали Татьяну Лазареву: "Время не щадит никого"

Телеведущая Татьяна Лазарева, которая надолго исчезла с экранов ТВ, предстала в облике, который заставил поклонников знаменитости беспокоиться о здоровье 55-летней женщины.

Татьяна Лазарева

Татьяна Лазарева эмигрировала из России в Испанию с детьми после развода с шоуменом Михаилом Шацем.

Звезда телевидения, которая получила известность ещё во времена игры в телевизионной лиге КВН в студенческие годы, активно ведёт свой YouTube-канал. На интернет-площадке женщина дискутирует с гостями своего шоу на острые темы. Лазарева, которая страдает неизлечимой болезнью под названием язвенный колит, общается с аудиторией и в своём Instagram-аакаунте. Подписчики ценят Татьяну за оригинальные суждения и желание говорить на проблемные темы.

Лазарева записала видеообращение в своём микроблоге и нарвалась на порицание тех людей, которые привыкли видеть знаменитостей через фильтры Instagram. Фолловеры отчитали 55-летнюю женщину за морщинки и тёмные круги под глазами. Смутило публику и отсутствие косметики на лице звезды.

"Ведь еще не старая женщина, да и время такое, что всегда есть возможности, неужели нельзя все аккуратно поправить?"; "Да, время не щадит никого"; "Что у нее с глазами?" — писали интернет-пользователи под постом знаменитости.

Лазарева, которая отличается блестящей самоиронией, в своей следующей публикации предстала в ещё более натуралистичном виде. Она сознательно подчеркнула всё, за что её отругали в Сети. На фото особенно видны несовершенство естественной кожи женщины. Такое фото Лазарева выбрала для размышления о своих именинах — Татьянином дне.

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