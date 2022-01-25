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Автор Елена Былкина

Вдова Градского высказалась о наследстве покойного музыканта

Шоу-бизнес

Вдова Александра Градского Марина Коташенко рассказала, удаётся ли наследникам маэстро мирно разделить солидное имущество артиста.

Вдова Градского высказалась о наследстве покойного музыканта

Марина Коташенко, которая осталась одна с двумя маленькими детьми, сейчас переживает не лучший период своей жизни. Женщина недавно похоронила супруга. На этом её злоключения не закончились. На вдову было совершено вооружённое нападение. Преступники с помощью хитрой криминальной схемы отняли у женщины 100 млн рублей.

Коташенко уверила, что пытается сохранить доброе имя своего знаменитого супруга. Ей также предстоит достойно воспитать наследников маэстро.

Женщину расстраивает то, что имя Александра Градского становится предметом различных домыслов и сплетен. Сама модель уверена, что поводов для конфликта среди наследников музыканта быть не может.

"Поверьте, вопросы наследства сейчас решаются спокойно и профессионально, как положено по закону. Никто не будет обижен, никто никого не собирается обделять. Давайте будем благодарны Александру Борисовичу Градскому за его творчество — и давайте будем добрее друг к другу. У каждого в жизни свои испытания, мы должны проходить их достойно. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает в это трудное для всех нас время", — цитирует слова Коташенко "Московский комсомолец".

Ранее стало известно, что полиции удалось задержать одного из троих подозреваемых в деле ограбления вдовы народного артиста России. Уроженцу Таджикистана предъявили обвинение по статье УК РФ "Разбой".

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Соседка рассказала, как вдова Градского живет после ограбления
Автор: Елена Былкина
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