Вдова Градского изменила дату и место своего рождения: что-то скрывает

Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко почему-то утаила свой реальный возраст и предпочла изменить место своего рождения.

Как сообщает "Комсомольская правда", вдова Александра Градского, которая недавно подверглась ограблению, убавила себе возраста. Журналисты увидели документы женщины, в которых значится 1980 год рождения, в то время как официальная версия гласит, что Коташенко родилась в 1984 году.

Изменение возраста можно списать на женское кокетливое желание казаться моложе своих лет. Удивление вызывает то, что жена музыканта поменяла и место своего рождения. Вместо Житомира, который значится у неё в документах, публике преподносилась информация о том, что супруга артиста родилась в Киеве.

На этом несовпадения не заканчиваются. В Сети распространены сведения, что у Коташенко есть два образования — актёрское и юридическое. Официальные же документы гласят только об учёбе в Черниговском юридическом техникуме.

По итогам этих разночтений в Сети подметили о том, что Марине Коташенко, возможно, есть что скрывать.

Впрочем, сама Коташенко нигде в Сети не указывала свои личные данные. Личность молодой вдовы сейчас подвергается всестороннему анализу, так как многим показалась подозрительной история о том, что грабители отняли у неё 100 млн. рублей.

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