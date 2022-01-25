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Автор Елена Былкина

Ксения Собчак посетила пластического хирурга: "Бесшовно, бескровно, безопасно"

Шоу-бизнес

Ксения Собчак ранее с иронией заявляла, что в её случае пластическая хирургия бессильна. Журналистка поменяла своё мнение и рассказала о плюсах качественной пластики.

Ксения Собчак посетила пластического хирурга: "Бесшовно, бескровно, безопасно"

Представительница селебрити призналась, что к пластическому хирургу Георгию Карапетяну она готова лететь хоть на край света и может долго ждать своей очереди на приём к профессионалу.

"Три крутых факта об этом враче:
1. Уникальная методика 5Б: бесшовно, бескровно, бесследно, безопасно, безболезненно.
2. Исправляет последствия неудачных операций, когда бессильны другие. Для меня это прям сертификат качества. Исправлять сложней, чем делать с нуля
3. Доверие, необъяснимо возникающее к доктору Карапетяну с первых секунд. Ощущение, будто тебя на ручках держат и все обязательно будет хорошо", — написала Собчак в своём Instagram-аккаунте.

Слова Собчак подтвердил и Дима Балан.

"Правда!" — написал певец под постом коллеги по шоу-бизнесу.

Подписчики журналистки удивились тому, что пишет звезда, так как привыкли к тому, что Собчак принимает себя такой, какая есть и иронично реагирует на критику своей внешности.

"Ксения, вы ли это публикуете";

"Ксения, вы серьёзно?";

"Принимать себя такой какой ты есть, вот главный нейро хирургический инструмент", — писали фолловеры под постом знаменитости.

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Ксения Собчак обратилась к пластическому хирургу
Автор: Елена Былкина
Темы дима билан ксения собчак
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