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Автор Елена Былкина

Молодой жене Градского приходилось распродавать вещи через "Авито"

Шоу-бизнес

Последние несколько лет молодая жена Александра Градского Марина Коташенко активно продавала свои вещи через Интернет. На сайте объявлений нашлось около сорока её товаров.

Молодой жене Градского приходилось распродавать вещи через "Авито"

Знакомые покойного музыканта отмечали, что Градский, который нажил солидное состояние, отличался прижимистым характером. Он не приветствовал необдуманных трат. Его супруге приходилось экономно вести хозяйство. Даже самые мелкие вещи она реализовывала через популярный сайт объявлений.

"Комсомольская правда" выяснила, что Марина Коташенко продавала всё, начиная с детской обуви и одежды, заканчивая прокладками для груди и еловыми шишками. Самым дорогостоящим объектом продажи женщины стали сапоги-лабутены. Их жена маэстро реализовала за 45 тысяч рублей.

Покупатели сделали Марине хороший рейтинг на "Авито". Претензий к продавцу на сайте никто не предъявлял. Наоборот, женщину хвалили за оперативность и вежливость.

Есть предположение, что реализовывать вещи Коташенко заставляло то, что супруг не баловал её деньгами, а она нуждалась в наличности, хотя бы на карманные расходы.

Домработница Градского подтвердила, что финансами заведовал Градский, который выделял деньги только на самое необходимое. Коташенко не работала и всё время посвящала домашним хлопотам и заботе о детях.

Выяснять подробности жизни вдовы Градского заставил публику инцидент с её ограблением. Вооружённые злоумышленники, по словам Коташенко, заставили её отдать 100 млн рублей, которые хранились в спальне молодой женщины.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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