Симоньян сравнила себя с Ким Кардашьян: "А какие разные судьбы"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что объединяет её с Ким Кардашьян.

Журналистка объяснила, что у неё много общего с американской моделью Ким Кардашьян. Звезда ТВ нередко проводит аналогии между собой и иностранными звёздами.

"Сегодня я узнала, что я не только одной национальности и одного года рождения, но и одного роста, размера ноги и объема талии с Ким Кардашьян. А какие разные судьбы. Очевидно, дело не в талии", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Подписчики активно комментировали пост Маргариты, вспоминая о достоинствах модели США.

"Дело в другом выпуклом месте тела"; "Однозначно, да, Маргарита!! У одной вся прелесть сосредоточена в размере ж***. А у вас — прекрасные мозги и восхитительная душа! По мне, это намного круче большой задницы! "; "Конечно не в талии! Дело в том, что ниже талии сантиметров на 15-20!"; — писали в Сети.

Ранее Симоньян сравнивала себя с поп-дивой США Бритни Спирс. Сравнение было явно не в пользу американской певицы.

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