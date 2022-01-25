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Автор Елена Былкина

Симоньян сравнила себя с Ким Кардашьян: "А какие разные судьбы"

Шоу-бизнес

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что объединяет её с Ким Кардашьян.

Симоньян сравнила себя с Ким Кардашьян: "А какие разные судьбы"

Журналистка объяснила, что у неё много общего с американской моделью Ким Кардашьян. Звезда ТВ нередко проводит аналогии между собой и иностранными звёздами.

"Сегодня я узнала, что я не только одной национальности и одного года рождения, но и одного роста, размера ноги и объема талии с Ким Кардашьян. А какие разные судьбы. Очевидно, дело не в талии", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Подписчики активно комментировали пост Маргариты, вспоминая о достоинствах модели США. 

"Дело в другом выпуклом месте тела";

"Однозначно, да, Маргарита!! У одной вся прелесть сосредоточена в размере ж***. А у вас — прекрасные мозги и восхитительная душа! По мне, это намного круче большой задницы! ";

"Конечно не в талии! Дело в том, что ниже талии сантиметров на 15-20!"; — писали в Сети.

Ранее Симоньян сравнивала себя с поп-дивой США Бритни Спирс. Сравнение было явно не в пользу американской певицы.

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Первые фото Ким Кардашьян без фотошопа
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Темы ким кардашьян маргарита симоньян
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