Шукшину забрали домой, чтоб оградить от "спасителя" - Алибасова-младшего

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга сообщила, что её мама "вынуждена покинуть пансионат, где она намеревалась поправить здоровье".

Причиной такого спешного решения стали, по словам наследницы великого Шукшина, "выходки Бари Алибасова-младшего".

Напомним, ранее сын экс-супруга Лидии Федосеевой заявил, что актрису намеренно поместили в дом престарелых, чтобы отнять у неё квартиру. А чуть позже выдал вообще шокирующие "подробности".

По его словам, отношения отца и его бывшей жены остаются хорошими и "буквально несколько дней назад Лида ночевала у папы (Алибасова — старшего)". Ничего необычного в этом не было, кроме разве что того, что "в этот раз" гостила она дольше обычного, из чего был сделан вывод, что "ей не нравится у себя".

Теперь Алибасов-младший заявляет, что он "ускорится с покупкой дома в Калининграде для отца и Лиды (так он называет свою экс-мачеху, подчёркивая, что у них хорошие отношения).

"Бабушку надо спасать!" — поделился наследник продюсера со "СтарХитом".