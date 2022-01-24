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Автор Ольга Лебедева

Алёна Кравец раскрыла секрет гармонии Пугачёвой и Галкина

Шоу-бизнес

Примадонна российской эстрады старше своего пятого мужа- юмориста на 27 лет. Но это не мешает паре постоянно демонстрировать: они — настоящая семья и очень счастливы вместе.

Алёна Кравец раскрыла секрет гармонии Пугачёвой и Галкина

Однако хейтеры не унимаются: ну не может, по их мнению, молодой мужчина быть верным супругом женщине, которая родила ребёнка ещё до появления на свет его самого.

Всем злобным завистникам "заткнула рот" светская львица Алёна Кравец.

По её словам, у самой звёздной пары шоубиза "всё ОК не только днём, но и ночью". И в этом заслуга Аллы Борисовны.

Её рассказ передаёт "Собеседник":

"В деревне Грязи у Пугачёвой есть огород. И вся Рублёвка знает, что на нём она лично выращивает травки, которые не дают либидо угасать и, поддерживая мужскую силу, разжигают желание.

Мне рассказывали, что она из них делает для мужа отвары, добавляет в чай и другие блюда".

Впрочем, по словам Кравец, одними отварами супруга Галкина не ограничивается:

"У них в замке много афродизиаков: они висят везде — это саше с плодами и листьями лимонника, элеутерококка, женьшеня, которые издревле считались сильным средством для поддержания "любви".

А ещё, явно переступив через женское самолюбие, светская львица признаёт:

"Алла Борисовна — очень мудрая женщина. Когда мне рассказывали о том, что делает она для Максима, я была поражена. И теперь тоже балую своего любимого разными штучками. И улучшения, как говорят, на лицо. Советую всем женщинам брать пример с Аллы Пугачёвой, и тогда разводов в нашей стране не будет".

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Максим Галкин: Вот почему я выбрал Аллу Пугачеву...
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Темы алёна кравец максим галкин
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