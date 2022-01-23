Журналисты НТВ провели собственное расследование ограбления вдовы Градского

В истории с ограблением вдовы знаменитого артиста Александра Градского есть много странного. Сразу же стали появляться предположения, что ограбление могло быть тщательно продуманной инсценировкой.

Кроме того, возникают вопросы, почему Марина Коташенко дала преступникам фору и позвонила в полицию лишь спустя семь часов после ограбления, и почему вообще певец хранил дома такую сумму наличными — 100 миллионов рублей. Ответы попытались найти журналисты программы "Центральное телевидение" на канале НТВ.

Подозревать вдову народного артиста в том, что она могла организовать этот спектакль, чтобы не делить наследство, не имеет никакого смысла, заявил адвокат Александр Добровинский. По его мнению, об этом "сказал какой-то идиот, а все подхватили".

Он заметил, что украдены были наличные деньги, которые никаким образом не должны были фигурировать в завещании. И это деньги Марины, которая не обязана была их ни с кем делить, добавил юрист.

Но откуда могла взяться в семье Градского такая огромная сумма наличными? По словам его ученика, певца Евгения Кунгурова, Градский любил наличные деньги и говорил, что ему нравится "ощущать их руками". Поэтому, не исключено, что дома водились в хорошем количестве наличные, заметил Кунгуров.

Странно, что ограбление произошло именно сейчас. Ведь Градский при жизни сам намекал грабителям, что держит дома крупную сумму и даже шутил, что "деньги не влезают в шкаф и вываливаются", — заключил репортер НТВ.

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