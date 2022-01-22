Правоохранители задержали предполагаемого грабителя вдовы Градского

Юристы не сомневались, что скрыться грабителям вдовы Александра Градского от рук силовиков не удастся. Действительно, уже появились первые подозреваемые по делу о дерзком ограблении Марины Коташенко.

Как сообщает издание Blitz+, дело о вооружённом разбое близко к завершению.

Один из возможных преступников, причастных к нападению на Марину Коташенко, задержан. Ниточкой, которая привела оперативников к подозреваемому, стал автомобиль злоумышленников, который зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Транспортное автосредство было зарегистрировано на выходца из юго-восточной Азии. Владельцем авто оказался 25-летний гражданин Таджикистана по имени Ромиза А, который работал на рынке.

Всего, по версии следствия, в преступлении участвовало три человека. Личность второго злоумышленника пака установить не удалось, третий же подозреваемый успел пересечь границу с Казахстаном.

Ранее вдова Градского Марина Коташенко рассказала о хорошо продуманной преступной схеме, с помощью которой у неё отняли 100 млн. рублей, которые женщина хранила в своём особняке в Подмосковье. Началось всё с подставного ДТП. Скрылись преступники на автомобиле марки "Мерседес" белого цвета.

Адвокату Сергею Жорину показалось подозрительным то, что женщина не обращалась в полицию семь часов после ограбления. Этим она лишила возможность правоохранителей поймать преступников по горячим следам.

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