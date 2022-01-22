Алибасов: "Федосееву-Шукшину сдали в дом престарелых, чтобы отнять квартиру"

Бари Алибасов-младший уверен, что Ольга Шукшина подбирается к жилью матери, поэтому сдала актрису в дом престарелых. Сама дочь актрисы не видит ничего зазорного в том, что мать живёт в пансионате.

Экс-супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной пока не высказывается на тему определения актрисы в пансионат для пожилых людей. Зато на помощь народной артистке РСФСР готов прийти Бари Алибасов-младший. Он убеждён, что квартира Лидии Николаевны в Северо-Восточном административном округе Москвы находится в опасности.

Наследник продюсера группы "На-На" подозревает, что Ольга Шукшина разработала коварный план по избавлению от больной матери.

"Ольга все-таки сделала это мерзкий шаг, для того чтобы организовывать свою личную жизнь в квартире на Бочкова. Сейчас надо понять, на каком основании Лиду выперли из квартиры, которая ей принадлежит. Если медицинских показаний нет, то Лиду "кинули" на квартиру. Нужно вызывать полицию и возвращать ее обратно", — цитирует слова Алибасова-младшего в издание Blitz+.

Ольга Шукшина ранее объясняла, что выбрала для матери пансионат с хорошим уходом, где ранее доживал свой век Леонид Куравлёв. Младшая дочь актрисы уверяет, что Лидия Николаевна по доброй воле отправилась в социальное учреждение, где ей могут обеспечить профессиональный уход.

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