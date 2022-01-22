Поклонники считают, что 47-летняя Екатерина Волкова беременна

Поклонники актрисы Екатерины Волковой полагают, что она может быть беременна. К такому выводу они пришли, когда звезда сообщила, что хочет поменять свою квартиру на другу, побольше.

Уточняется, что квартирный вопрос оказался сопряжён для Волковой с проблемами, потому что для приобретения своей нынешней квартиры она использовала материнский капитал, и по закону теперь должна обеспечить долями в жилплощади своих детей двух детей, что артистка сейчас и делает.

"Все спрашивают, что у меня случилось. Рассказываю. В связи с ожидаемым пополнением в семье, я решила продать одну квартиру и купить другую", — пояснила Волкова в Instagram.

Пользователи сразу засыпали актрису вопросами, о каком пополнении она говорит. Волкова дала обещание всё рассказать в самое ближайшее время.

В марте 2020 года не стало в живых мужа Екатерины Волковой, 77-летнего писателя Эдуарда Лимонова. Теперь актриса одна воспитывает двух детей — 14-летнего сына Богдана и 12-летнюю дочь Александру.

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