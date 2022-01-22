Ольга Дроздова стала причиной драки с участием уроженцев Кавказа

Актрису Ольгу Дроздову, которая оказалась в окружении навязчивых кавказцев, спасли коллеги. Мужа Дмитрия Певцова в критический момент рядом не было.

Звезда театра и кино Ольга Дроздова попала в серьёзную переделку несколько лет назад на фестивале "Кинотавр" в Сочи.

Своевольные уроженцы южных республик, среди которых было много спортсменов, окружили Дроздову, проявляя к ней излишнее внимание. Дмитрий Певцов в тот момент находился далеко от супруги.

Дроздовой удалось отделаться от поклонников благодаря заступничеству каскадёра Александра Иншакова.

"Зацепили местные. Ко мне подбежали девчонки, актрисы: "Саша, Олю Дроздову надо спасать…" — цитирует слова Иншакова "Спорт-Экспресс". — Я туда. Там ребята-дагестанцы. Быковатые! Армяне, дагестанцы — кого только не было! Тоже бывшие борцы и боксёры. Одному пришлось навернуть. Пришлось с ними разговаривать и объяснять. Так получилось, что ещё одному в пятак дал. Димы Певцова, мужа, в тот момент рядом не было".

Ранее Дмитрий Певцов рассказал забавный случай, который произошёл в ЗАГСе во время бракосочетания с Ольгой Дроздовой. В свидетельстве о браке написали, что Певцов взял в жёны некого мужчину по фамилии Дроздов. Пара недавно отметила 27-летие со дня вступления в брак.

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