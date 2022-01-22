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Автор Елена Былкина

Онколог объяснил, почему Анастасия Заворотнюк лишилась речи

Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заоротнюк пожаловалась, что не может общаться с мамой, так как та не разговаривает. Онколог рассказал, почему у актрисы нарушены речевые функции.

Онколог объяснил, почему Анастасия Заворотнюк лишилась речи

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" рассказала подписчикам в Instagram, что у неё разрывается сердце видеть больную маму. Анна проговорилась, что лишена мудрых советов родительницы, так как самый близкий человек не может говорить.

Врач-онколог Юрий Покровский объяснил, что нарушило речевые способности актрисы.

"Опухоль развивается, задевает определенные структуры головного мозга. Некоторые связаны с речевыми функциями, другие со зрительными. Состояние может говорить об объеме распространения опухоли или о симптомах проблем с нервной системой", — передаёт слова специалиста издание Day. ru.

Врач отметил, что при потере речевых функций онкобольной может остаться в живых, если у него не задеты другие функции. Онколог констатировал, что ситуация с актрисой представляется ему печальной.

Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга (глиобластомой) с 2019 года. Борьба с болезнью идёт с переменным успехом. Тяжёлый недуг заставил артистку отказаться от публичности. Она обосновалась в загородном доме в Крекшино. По слухам, актриса прибавила в весе и передвигается в на инвалидной коляске.

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Онколог раскрыл правду о Заворотнюк
Автор: Елена Былкина
Темы анастасия заворотнюк
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