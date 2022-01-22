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Автор Елена Былкина

Родные Абдулова хотят видеть предполагаемого внебрачного сына артиста

Шоу-бизнес

Фотографию ребёнка Александр Абдулов носил в потайном кармане своего любимого пиджака. Спустя долгие годы человек с загадочного снимка объявился.

Родные Абдулова хотят видеть предполагаемого внебрачного сына артиста

Родственники покойного народного артиста РСФСР сами стали инициаторами поиска предполагаемого сына Александра Абдулова. Снимок ребёнка напечатали в газете. Отклик на публикацию не заставил себя долго ждать. 34-летний артист Александр Коваль узнал себя на фото и намерен сделать ДНК-тест, чтобы узнать правду об отцовстве.

Родные Абдулова поддерживают идею провести ДНК-экспертизу, мечтая обрести близкого человека, который напоминал бы им о дорогом и любимом Александре, умершем 14 лет назад.

Всё началось с того, что бывшая возлюбленная Абдулова Виктория Лановская взяла несколько вещей актёра у вдовы брата артиста Альбины, в том числе и парадный пиджак артиста. В потайном кармане женщина обнаружила фотокарточку некого мальчика с интригующей надписью: "Саша, этот твой сын. Оля".

"Я ждала ее приезда полгода. Она все не ехала и не ехала и в какой-то момент я стала обижаться. Буквально за пару дней до её визита стала перебирать вещи. Этот пиджак, который никто ни разу не стирал и не сдавал в химчистку, тоже попался под руку. Я хотела отнести его на помойку. Даже из шкафа достала, но в последний момент какая-то сила меня остановила. А через два дня приехала Вика, и я отдала пиджак ей", — цитирует слова родственницы Абдулова "СтарХит".

Родительница Александра Коваля призналась, что у неё действительно был короткий роман с Абдуловым в 1986 году.

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Внебрачный сын Абдулова рассказал о предстоящем тесте ДНК
Автор: Елена Былкина
Темы александр абдулов
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