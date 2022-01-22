Оставшаяся без дома Хлебникова скитается по знакомым

Певица Марина Хлебникова, которая в результате пожара осталась без квартиры, вынуждена пока жить у родных и друзей. Об этом стало известно от подруги артистки и её коллеги Натальи Гулькиной, в своё время выступавшей с группой "Мираж".

Как рассказала Гулькина в интервью Teleprogramma.pro, несмотря на свалившиеся на неё неприятности, Хлебникова не унывает и не исключает возможности в скором будущем снова радовать своих поклонников на сцене.

"Слава Богу, у Марины действительно много родственников и друзей. И все в порядке. Но я не могу точно сказать, где она сейчас живет. Можно сказать, что ходит туда-сюда", — рассказала Гулькина.

18 ноября прошлого года в квартире Хлебниковой ночью случился пожар, который полностью уничтожил двухуровневые апартаменты артистки. Сама певица была госпитализирована с серьёзными ожогами, и два месяца находилась в больнице под наблюдением врачей.

Сейчас выписавшаяся из медицинского учреждения Хлебникова живёт у знакомых, время от времени меняя место жительства, чтобы не обременять тех, кто её приютил.

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