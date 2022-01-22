EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Оставшаяся без дома Хлебникова скитается по знакомым

Шоу-бизнес

Певица Марина Хлебникова, которая в результате пожара осталась без квартиры, вынуждена пока жить у родных и друзей. Об этом стало известно от подруги артистки и её коллеги Натальи Гулькиной, в своё время выступавшей с группой "Мираж".

Оставшаяся без дома Хлебникова скитается по знакомым

Как рассказала Гулькина в интервью Teleprogramma.pro, несмотря на свалившиеся на неё неприятности, Хлебникова не унывает и не исключает возможности в скором будущем снова радовать своих поклонников на сцене.

"Слава Богу, у Марины действительно много родственников и друзей. И все в порядке. Но я не могу точно сказать, где она сейчас живет. Можно сказать, что ходит туда-сюда", — рассказала Гулькина.

18 ноября прошлого года в квартире Хлебниковой ночью случился пожар, который полностью уничтожил двухуровневые апартаменты артистки. Сама певица была госпитализирована с серьёзными ожогами, и два месяца находилась в больнице под наблюдением врачей.

Сейчас выписавшаяся из медицинского учреждения Хлебникова живёт у знакомых, время от времени меняя место жительства, чтобы не обременять тех, кто её приютил.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Марина Хлебникова вышла на связь. Пусть говорят. Выпуск от 13.12.2021
Автор: Светлана Нерадовская
Темы пожар квартира марина хлебникова
Новости
В Киеве засомневались в легитимности Путина как президента
Зеленского попросили рассказать Раде о том, что угрожает Украине
Депутат Милонов: ООН признала эффективность "ЧВК Вагнера" в Мали
Оставшаяся без дома Хлебникова скитается по знакомым
Россия считает необоснованным подступ НАТО к границам РФ
WarGonzo: Кишинёв стягивает артиллерию к Приднестровью
Глава ВМС Германии признал, что Крым всегда будет принадлежать России
Появились подробности о Федосеевой-Шукшиной в доме престарелых
Врач назвал новый симптом омикрон-штамма
Юрист объяснил, сможет ли внебрачный сын Абдулова получить наследство
Последние материалы
Кто там хорохорится? Ой, Америка...
Депутат Милонов: ООН признала эффективность "ЧВК Вагнера" в Мали
Оставшаяся без дома Хлебникова скитается по знакомым
Россия считает необоснованным подступ НАТО к границам РФ
WarGonzo: Кишинёв стягивает артиллерию к Приднестровью
Глава ВМС Германии признал, что Крым всегда будет принадлежать России
Появились подробности о Федосеевой-Шукшиной в доме престарелых
Врач назвал новый симптом омикрон-штамма
Юрист объяснил, сможет ли внебрачный сын Абдулова получить наследство
Инфекционист назвал 100-процентные признаки "омикрона"
Популярное
Мир. Новости мира
Лукашенко лишил "омикрон" статуса вируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал очередное "медицинское открытие":

Лукашенко лишил "омикрон" статуса вируса
WarGonzo: Турция собиралась ввести войска в Казахстан
Политика. Новости и аналитика
WarGonzo: Турция собиралась ввести войска в Казахстан
Мир. Новости мира
Белый дом забрал слова Байдена о "незначительном вторжении" обратно
Мир. Новости мира
Политолог: силы ОДКБ спасли не только Казахстан, но и Китай
Усам Оздемиров Кто там хорохорится? Ой, Америка... Усам Оздемиров Ирина Шлионская Кого в Советском Союзе высылали за 101-й километр? Ирина Шлионская Любовь Степушова Почему Африка выбирает военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Молодой супруг Кудрявцевой обидел жену шуткой о её возрасте
Здоровье
"Взгляните на свои пальцы": медики назвали неожиданный симптом рака лёгких
Эксперт объяснил разногласия между Путиным и Володиным в вопросе признания ЛДНР
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил разногласия между Путиным и Володиным в вопросе признания ЛДНР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников