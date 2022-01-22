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Автор Елена Былкина

Юрист объяснил, сможет ли внебрачный сын Абдулова получить наследство

Шоу-бизнес

Родственники Абдулова отыскали с помощью СМИ предполагаемого сына артиста. Не придётся ли теперь родным актёра делиться имуществом с новоиспечённым наследником?

Юрист объяснил, сможет ли внебрачный сын Абдулова получить наследство

В любимом пиджаке Александра Абдулова отыскали фото мальчика. На обратной стороне фотокарточки было написано: "Саша, это твой сын. Оля".

Снимок был размещён в газете и скоро запечатлённый на фото человек нашёлся. Им оказался 34-летний актёр Александр Коваль. Чтобы выяснить правду о своём появлении на свет, он решил сделать ДНК-экспертизу. Сам мужчина уверяет, что не претендует на наследство предполагаемого отца, а только хочет докопаться до истины в этой странной истории.

С момента смерти Александра Абдулова прошло уже 14 лет. Адвокат Филипп Покровский в беседе с Пятым каналом объяснил, каковы шансы внебрачного сына получить положенное ему по закону имущество покойного отца.

"В свидетельстве о рождении найденного сына в графе "Отец" отсутствует имя Александра Абдулова. Более того, всем нам известно, что Александр Абдулов умер в 2008 году, что говорит о том, что срок вступления в наследство тоже давно прошел — срок наступления в наследство составляет шесть месяцев", — цитирует слова юриста Пятый канал.

Сомневается адвокат и в том, что Александр Коваль сумеет найти биологический материал для проведения ДНК-теста. Ему могла бы помочь 14-летняя дочь актёра Евгения, но, так как она несовершеннолетняя, суд не вправе требовать от девочки проведения такой экспертизы.

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Найден сын Абдулова, чье фото актер хранил в потайном кармане
Автор: Елена Былкина
Темы александр абдулов
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