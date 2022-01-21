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Автор Елена Былкина

Буйнов оказался на операционном столе: "Перелом лучевой кости со смещением"

Шоу-бизнес

Александр Буйнов получил серьёзную травму, упав с лестницы. Певец увидел в этом эпизоде мистический подтекст, так как инцидент произошёл в сороковой день со дня смерти Александра Градского.

Буйнов оказался на операционном столе: "Перелом лучевой кости со смещением"

После своего рассказа о падении с лестницы Буйнов больше не поднимал эту тему в своём микроблоге, хотя поклонники певца интересовались, чем закончилась эта пугающая история.

71-летний артист спустя пару недель вернулся к животрепещущей теме. Александр Буйнов опубликовал в своём Instagram-аккаунте смонтированный клип под свою песню "А я артист!" На кадрах певец предстаёт лежащим на операционном столе.

Выяснилось, что неудачное падение очень плохо закончилось для исполнителя хита "А я бамбук".

"Закрытый, оскольчатый перелом дистального эпифиза левой лучевой кости со смещением отломков, отрыв шиловидного отростка локтевой кости левого лучезапястного сустава… ууфф!", — перечислил Буйнов медицинские названия своей тяжёлой травмы.

Артист поспешил успокоить публику, уверив, что военные хирурги госпиталя РВСН сделали всё возможное, чтобы ему помочь.

"Отломки сопоставлены, зафиксированы спицами, устранено угловое смещение", — объяснил исполнитель который уже вернулся к работе.

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Александр Буйнов упал с лестницы и сломал руку - Москва 24
Автор: Елена Былкина
Темы александр буйнов
Новости
Буйнов оказался на операционном столе: "Перелом лучевой кости со смещением"
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