Буйнов оказался на операционном столе: "Перелом лучевой кости со смещением"

Александр Буйнов получил серьёзную травму, упав с лестницы. Певец увидел в этом эпизоде мистический подтекст, так как инцидент произошёл в сороковой день со дня смерти Александра Градского.

После своего рассказа о падении с лестницы Буйнов больше не поднимал эту тему в своём микроблоге, хотя поклонники певца интересовались, чем закончилась эта пугающая история.

71-летний артист спустя пару недель вернулся к животрепещущей теме. Александр Буйнов опубликовал в своём Instagram-аккаунте смонтированный клип под свою песню "А я артист!" На кадрах певец предстаёт лежащим на операционном столе.

Выяснилось, что неудачное падение очень плохо закончилось для исполнителя хита "А я бамбук".

"Закрытый, оскольчатый перелом дистального эпифиза левой лучевой кости со смещением отломков, отрыв шиловидного отростка локтевой кости левого лучезапястного сустава… ууфф!", — перечислил Буйнов медицинские названия своей тяжёлой травмы.

Артист поспешил успокоить публику, уверив, что военные хирурги госпиталя РВСН сделали всё возможное, чтобы ему помочь.

"Отломки сопоставлены, зафиксированы спицами, устранено угловое смещение", — объяснил исполнитель который уже вернулся к работе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.