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Автор Елена Былкина

Дети определили неизлечимо больного Куравлёва в хоспис

Шоу-бизнес

В Коммунарке Леонида Куравлёва успешно вылечили от вирусной пневмонии, однако у 85-летнего артиста диагностировали другую болезнь, которая не оставляет шансов на выздоровление.

Дети определили неизлечимо больного Куравлёва в хоспис

Как сообщает Telegram-канал Baza, звезде фильма "Иван Васильевич меняет профессию" присвоили так называемый паллиативный статус. Это означает, что медики бессильны помочь пациенту, а могут только постараться облегчить его страдания.

Леонида Куравлёва определили в московский хоспис имени Миллионщиковой, где за ним будут присматривать врачи паллиативной помощи.

Ранее сообщалось, что врачи обнаружили у народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва цереброваскулярную болезнь, связанную с нарушением кровообращения мозга. Данная патология характеризуется поражением сосудов головного мозга. Следствием болезни становятся распад психики, нарушение памяти, речи, трудности с глотанием пищи.

Сын артиста объяснял в интервью "КП", что в пансионат для престарелых Леонида Вячеславовича отправили по воле самого артиста, который нуждался в квалифицированной медицинской помощи.

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Куравлев доживал свои дни в доме престарелых
Автор: Елена Былкина
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