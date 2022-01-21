Дети определили неизлечимо больного Куравлёва в хоспис

В Коммунарке Леонида Куравлёва успешно вылечили от вирусной пневмонии, однако у 85-летнего артиста диагностировали другую болезнь, которая не оставляет шансов на выздоровление.

Как сообщает Telegram-канал Baza, звезде фильма "Иван Васильевич меняет профессию" присвоили так называемый паллиативный статус. Это означает, что медики бессильны помочь пациенту, а могут только постараться облегчить его страдания.

Леонида Куравлёва определили в московский хоспис имени Миллионщиковой, где за ним будут присматривать врачи паллиативной помощи.

Ранее сообщалось, что врачи обнаружили у народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва цереброваскулярную болезнь, связанную с нарушением кровообращения мозга. Данная патология характеризуется поражением сосудов головного мозга. Следствием болезни становятся распад психики, нарушение памяти, речи, трудности с глотанием пищи.

Сын артиста объяснял в интервью "КП", что в пансионат для престарелых Леонида Вячеславовича отправили по воле самого артиста, который нуждался в квалифицированной медицинской помощи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.