В Коммунарке Леонида Куравлёва успешно вылечили от вирусной пневмонии, однако у 85-летнего артиста диагностировали другую болезнь, которая не оставляет шансов на выздоровление.
Как сообщает Telegram-канал Baza, звезде фильма "Иван Васильевич меняет профессию" присвоили так называемый паллиативный статус. Это означает, что медики бессильны помочь пациенту, а могут только постараться облегчить его страдания.
Леонида Куравлёва определили в московский хоспис имени Миллионщиковой, где за ним будут присматривать врачи паллиативной помощи.
Ранее сообщалось, что врачи обнаружили у народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва цереброваскулярную болезнь, связанную с нарушением кровообращения мозга. Данная патология характеризуется поражением сосудов головного мозга. Следствием болезни становятся распад психики, нарушение памяти, речи, трудности с глотанием пищи.
Сын артиста объяснял в интервью "КП", что в пансионат для престарелых Леонида Вячеславовича отправили по воле самого артиста, который нуждался в квалифицированной медицинской помощи.
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