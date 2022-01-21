Федосееву-Шукшину определили в дом престарелых: "Не вижу ничего зазорного"

Лидию Федосееву-Шукшину сдали на содержание в тот же дом престарелых, в котором до своей госпитализации находился Леонид Куравлёв.

Пансионат для пожилых людей под названием "Идиллия" пользуется большой популярностью среди родственников звёзд отечественного кинематографа.

На этот раз младшая дочь народной артистки РСФСР Ольга решила поместить 83-летнюю родительницу в казённое учреждение. Выбор женщины пал на тот самый элитный дом престарелых, в котором коротал деньки звезда фильма "Афоня" Леонид Куравлёв.

Выяснилось это, когда журналисты попытались дозвониться до Лидии Николаевны. С представителями издания "Собеседник" побеседовала Ольга Шукшина, которая ранее уже говорила о желании подыскать для матери подходящее место.

"Лидия Николаевна находится в пансионате для пожилых людей. Не вижу в этом ничего зазорного", — отметила младшая дочь актрисы.

Выбор пал на пансионат "Идиллия", так как его сотрудники на Первом канале хорошо отзывались об учреждении. Ольга Шукшина назвала Куравлёва дядей Лёней, так как её отец Василий Шукшин много работал с артистом. Они были дружны.

Младшая наследница Лидии Николаевны объяснила, что передала родительницу в руки профессионалов.

"Лечиться амбулаторно ей уже сложно, это сопряжено с рядом проблем. В октябре мама проходила плановое лечение в госпитале Вишневского, но больница есть больница, а в пансионате для пожилых людей более домашняя обстановка и программа реабилитации больше для отдыха, а не для лечения", — отметила Ольга.

Ранее Бари Алибасов признался, что отметил Старый Новый год в компании Лидии Федосеевой-Шукшиной.

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